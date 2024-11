Mossa importante della casa tedesca in vista del suo ingresso in F1: QIA, il fondo sovrano dello Stato del Qatar, ha firmato un accordo per acquisire una significativa quota di minoranza in Sauber Holding AG (futuro team ufficiale dell'Audi)

Grandi manovre tra Audi e Qatar. In vista del suo ingresso in Formula 1 con Sauber nel 2026, la casa tedesca ha annunciato di aver stretto un importante accordo. QIA, il fondo sovrano dello Stato del Qatar, ha infatti firmato un'intesa per acquisire una significativa quota di minoranza in Sauber Holding AG (futuro team Audi, come detto). "La Formula 1 è uno sport in rapida evoluzione con un significativo potenziale di crescita attraverso la continua espansione globale - si legge nel comunicato ufficiale - un coinvolgimento più profondo dei fan e un significativo potenziale di commercializzazione. L'Audi entrerà ufficialmente in Formula 1 con un team ufficiale con la modifica del regolamento tecnico nel 2026. L'investimento si aggiungerà a un elenco di obiettivi importanti nel prossimo futuro".