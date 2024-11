Vasseur: "Dobbiamo reagire in vista della qualifica e della gara". VIDEO

Fred Vasseur commenta le qualifiche Sprint della Ferrari, con Sainz 4° e Leclerc 5°: "Dobbiamo reagire e farci trovare pronti per la qualifica di sabato e per la gara di domenica. Abbiamo avuto tanto sottosterzo, quindi dobbiamo cambiare assetto. C'è stato un gap enorme di aderenza tra pomeriggio e sera e il graining è stato un problema. Non abbiamo dati sulla simulazione gara: tra Carlos e Charles è tutto ok". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT