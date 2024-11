Carlos Sainz scatterà 7° nella gara di Lusail: "Sembra che abbiamo trovato il limite, forse il tempo di Charles è stato il massimo possibile. Peccato aver perso qualcosa nel Q3, ci mancano quei 2-3 decimi che pensavamo alla vigilia. Ci sono buone speranze per la gara, il passo è meglio di quello di qualifica. Lotteremo per prendere il massimo dei punti su una pista che sappiamo non ci favorisce". Guarda il video. Il GP live domenica alle 17 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE