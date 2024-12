La gara di Lusail ha dimostrato che tutto può cambiare in maniera repentina. L'errore di Norris ha messo in crisi la propria squadra: la McLaren è passata da avere una gestione facile a perdere punti. E con così tanta pressione, ad Abu Dhabi potrà succedere di tutto. Guarda il video. Il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR, HIGHLIGHTS - TITOLO COSTRUTTORI: COMBINAZIONI