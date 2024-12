Sarà un venerdì molto speciale ad Abu Dhabi. La Ferrari manderà in pista nelle FP1 i due fratelli Leclerc. Charles verrà affiancato dal Arthur (classe 2001) al posto di Sainz nell'ora prove che va dedicata ai rookie. Si tratta della prima volta nella storia che due fratelli girano assieme nella stessa sessione e con lo stesso team. Ce ne parlano Maria Sangiorgio e Matteo Bobbi nel VIDEO. Il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

LECLERC: "DAREMO TUTTO PER IL TITOLO COSTRUTTORI"