Un appuntamento da non perdere oggi alle 17.30: Leclerc e Sainz protagonisti della Pitwalk di Sky. Con Mara Sangiorgio racconteranno la vigilia dell'ultimo GP della stagione che assegnerà il Mondiale Costruttori. E la Ferrari è in lotta per vincerlo. Il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

Il weekend più lungo per il duello più atteso. Abu Dhabi chiude la stagione 2024 e assegna anche il titolo Costruttori che vede in lotta Ferrari e McLaren. La classifica al momento sorride al team 'Papaya', ma la Scuderia di Maranello sta chiudendo il campionato in crescita e il ribaltone non è certo impossibile. Per avvicinarci al duello conclusivo, appuntamento da non perdere oggi alle 17.30: Leclerc e Sainz saranno protagonisti della Pitwalk di Sky. Con Mara Sangiorgio racconteranno la loro vigilia dell'ultimo GP. Con un'emozione particolare per lo spagnolo che correrà anche la sua ultima gara con la Rossa.