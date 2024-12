E' arrivato l'ultimo GP da ferrarista per lo spagnolo e Carlos pensa all'addio più dolce: "Lasciare con una vittoria così sarebbe tutto per me, sarebbe il congedo perfetto dopo aver dato tutto negli ultimi 4 anni. Non voglio dire che sarà impossibile, ma comunque difficile. Però ci proveremo fino in fondo". Il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GUIDA TV