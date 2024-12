E' sceso con ritardo in pista il monegasco per problemi alla sua SF-24: smontato il pacco batterie e sostituito con una componente nuova che comporta una penalità di 10 posizioni in griglia (come da articolo 28.3 del regolamento sportivo). Un inizio decisamente in salita nel weekend che assegna il titolo Costruttori. Il GP di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

Comincia in salita, una salita decisamente ripida, il weekend della Ferrari ad Abu Dhabi. Charles Leclerc ha sì ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere, ma è stato a lungo ai box per un problema al pacco batteria: per lui penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione con una nuova componente (articolo 28.3 del regolamento sportivo). Una situazione che rischia di pesare parecchio nel weekend che assegna il titolo Costruttori. Norris secondo, terzo Hamilton nelle FP1. Sainz non è sceso in pista poiché sull'altra SF-24 ha girato Arthur Leclerc. Nel VIDEO d'apertura il momento in cui i meccanici Ferrari hanno smontato il pacco batteria dalla SF-24, mentre in quello che segue c'è il momento in cui Charles è tornato in pista a Yas Marina.