Scatta l'ultimo weekend del Mondiale 2024 e in palio c'è il titolo Costruttori con la sfida finale tra McLaren e Ferrari. Alle 14 via alle seconde prove libere. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW F1, GP ABU DHABI: LIBERE LIVE

Ultimo atto per il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio di Abu Dhabi, nel quale si decreterà il vincitore del Mondiale Costruttori. Seconda sessione di prove libere alle 14. Sabato, terze e ultime prove libere alle 11.30, con le qualifiche che scatteranno alle 15 alla ricerca dell’ultima pole della stagione. Domenica la gara in esclusiva live dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli. Nel fine settimana anche gli ultimi appuntamenti di F2 e F1 Academy. Appuntamento a partire da venerdì, con le prove libere di F1 Academy alle 6.45. Alle 8, invece, le prove libere della F2. Alle 11.55, le qualifiche di F2 che stavolta precederanno quelle della F1 Academy che andranno in scena alle 15.30. Sabato, alle 13.10, la gara sprint di F2. Sempre di sabato, alle 17.10, ecco finalmente anche la gara 1 di F1 Academy. Infine, domenica, alle 8.20, seconda e ultima gara di F1 Academy e alle 14 quella di F2. Sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.