Fatica o si è nascosta finora la Ferrari a Yas Marina? Non sembra essere rassicuranete il team radio di Leclerc nelle terze libere quando dice: "Non siamo da nessuna parte". Probabile riferimento al grip, ma le due SF-24 hanno avuto difficoltà soprattutto nel terzo settore, chiudendo con Sainz al 5° posto e con Charles al 9°. Il monegasco, nella domenica che assegnerà il Costruttori, dovrà scontare anche 10 posizioni di penalità in griglia. Tutto live su Sky in streaming su NOW

