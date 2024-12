Penalità di 3 posizioni per Hulkenberg: scatta 7°

Nico Hulkenberg è stato senza dubbio la sorpresa delle qualifiche di Yas Marina: il tedesco, all'ultimo ballo con la Haas prima del trasferimento in Sauber, ha stampato un clamoroso 4° tempo piazzandosi davanti a Verstappen e Russell. Peccato che gli stewards lo abbiano penalizzato di 3 posizioni per aver superato 2 monoposto in uscita dalla pit-lane: scatterà dunque 7°. In Top-10 anche un altro 'old style' come Bottas, 9° con la Stake F1 Team KICK. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW GP