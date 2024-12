Finora un weekend in salita per Leclerc a Yas Marina: prima l'intossicazione alimentare, poi le 10 posizioni di penalità in griglia e infine il miglior tempo nel Q2 cancellato per track limits. Scatterà ultimo nel GP che assegna il titolo Costruttori: serve il tutto per tutto, magari sostituendo anche il motore (ipotesi che al momento il team non prende in considerazione). Il GP live alle 14 su Sky in streaming su NOW HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE AD ABU DHABI

E' stato un weekend finira in salita quello in cui la Ferrari si gioca il titolo Costruttori contro la McLaren, ma finora Abu Dhabi non ha portato fortuna in particolare a Charles Leclerc. Venerdì i problemi ancor prima di scendere in pista, sabato l'ultimo tentativo di Q2 cancellato per track limits, costringendo il monegasco all'ultima casella in griglia di partenza in vista della gara di Yas Marina, l'ultima di un Mondiale combattuto punto su punto. La lotta al Costruttori si fa sempre più dura per Ferrari, ma non è certo finita.

Il venerdì tra l'intossicazione alimentare e i problemi della sua SF-24 Che la strada fosse in salita è stato chiaro venerdì per Leclerc. Prima l'intossicazione alimentare di giovedì sera, che ha minacciato la sua regolare presenza in pista nelle Fp1, peraltro rese speciali dalla presenza in pista di Arthur, fratello di Charles, sull'altra Ferrari, poi il problema alla SF-24 che lo ha costretto a rimanere ai box, perdendo trenta minuti preziosi. Quando tutto sembrava poi alle spalle, ecco la doccia fredda: la sostituzione del pacco batterie della sua vettura ha fatto scattare una penalità di 10 posizioni da scontare in griglia di partenza, dal momento che si trattava della terza unità montata sulla monoposto numero 16, con il regolamento tecnico che prevede l'utilizzo di sole due componenti in tutto l'arco della stagione.

I track limits nel momento più importante: sarà partenza dal fondo Archiviato il venerdì, sabato è un nuovo giorno, con la monoposto della Scuderia più in palla rispetto a quanto fatto vedere nelle Fp1 e Fp2. Leclerc parte bene in qualifica, con il primo posto Q1. In Q2 si ripete, ma poco dopo aver conquistato il primo tempo nella colonnina dei tempi, il suo crono scompare: "track limits" in curva 1. Il tempo messo a segno dal monegasco viene cancellato, costringendo Charles, incredulo, all'eliminazione in Q2. Una decisione dal peso specifico importante, ma giusta, come poi evidenziato dai replay, con la SF24 fuori dalla riga bianca, seppur di pochi centimetri. Considerata la penalità del venerdì partirà ultimo, uno scenario ancor meno ideale per continuare a sognare il titolo.

L'ipotesi del cambio motore Al termine delle qualifiche si è ipotizzato anche il cambio motore per la SF-24 di Leclerc, ma il team principal della scuderia Frederic Vasseur al momento non sembra prendere in considerazione questa soluzione. Al contrario, Leclerc partirebbe dalla pit-lane. Chissà che la prospettiva non cambi domani per giocarsi anche così il tutto per tutto.