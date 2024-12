Lando Norris analizza la pole di Yas Marina e la lotta per il Costruttori con la Ferrari: "Giornata perfetta, anche se più dura di quanto sperassimo. Siamo soddisfatti dell’1-2. Il principale obiettivo è battere la Ferrari, ma vogliamo farlo in grande stile e vincere. Io voglio vincere. Vedremo cosa fare: dobbiamo tenere la testa bassa e stare concentrati". Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

