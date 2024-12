Ferrari competitiva ma in grande rincorsa nel weekend decisivo di Yas Marina. Così Vicky Piria. "E' un peccato per l'errore nel Q3 di Sainz che gli è costata la prima fila, un peccato per Leclerc. La Ferrari c'è, ma sicuramente la gara parte in salita". Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE