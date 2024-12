Carlo Sainz ha commentato il sabato di Yas Marina, chiuso al 3° posto: "Eravamo tutti al limite con la macchina, siamo stati più vicini alla McLaren e abbiamo fatto un buon recupero. Dobbiamo trovare altri due decimi, provare a vincere e vedere dove arriveremo. Darei tutto per vincere, l'obiettivo è portare a casa il Costruttori". Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE