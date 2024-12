Il team principal sulla sfida che aspetta la McLaren a Yas Marina: "Ci giochiamo un risultato prestigioso. Il nostro approccio è di rimanere calmi ed energici perché così funziona. Ci siamo sempre ricordati di divertirci. Io sono molto orgoglioso della maturità che vedo nel team". E su Leclerc che partirà dall'ultima posizione: "Charles è Ferrari, non ci fidiamo per niente del fatto che parta dal fondo". Il GP è in diretta su Sky in streaming su NOW

