Come riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, la Red Bull ha scelto Liam Lawson come compagno di squadra di Max Verstappen, preferendolo quindi a Yuki Tsunoda che rimarrà invece nel team satellite della Racing Bulls. La promozione di Lawson sembra poter essere uno strumento scelto da Helmut Marko per ritrovare una stabilità andata persa nel corso degli anni, come testimonia il Mondiale Costruttori di questa stagione, con la Red Bull che dovrebbe terminare in terza posizione. Lawson ha dimostrato di avere le qualità giuste per correre in Formula 1, ma arriverà sicuramente inesperto a fronte delle sole 12 gare disputate nella prima categoria; inoltre, avrà come compagno di squadra il 4 volte Campione del Mondo Verstappen, e sarà sicuramente una grande opportunità di crescita per il pilota neozelandese ma, allo stesso tempo, non sarà il posto più confortevole in assoluto visti i precedenti nella scuderia di Milton Keynes.