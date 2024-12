Si torna in pista a Yas Marina per l'ultima sessione di prove libere della stagione, poi sarà il momento di assegnare la pole position. In ballo c'è ancora il titolo Costruttori con la sfida McLaren-Ferrari. Alla Rossa serve l'impresa: Leclerc domani partirà con 10 posizioni di penalità in griglia. Il GP di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

