Comincia con una vittoria Ferrari la giornata di Yas Marina: la gara conclusiva della F1 Academy va all'olandese Weug (Ferrari Academy/Prema Racing) protagonista di una bella rimonta. Una 'Rossa' non aveva mai vinto su questo tracciato. Uno stimolo in più per l'impresa alla quale cono chiamati Sainz e Leclerc nel GP che alle 14 assegna il titolo Costruttori in F1

A Yas Marina si è conclusa la stagione F1 Academy. Abbi Pulling ha dominato e raccolto l'eredità Marta Garcia nella seconda edizione, ma ad Abu Dhabi è festa anche per la Ferrari con la vittoria di Maya Weug. Per l'olandese della Prema Racing e della Ferrari Driver Academy è arrivato il primo successo nell'anno del debutto in questa categoria. Una vittoria che consente alla squadra italiana Prema - per la quale corrono anche Doriane Pin e Tina Hausmann - di chiudere la classifica squadre in vetta (davanti a Rodin Motorsport). L’appuntamento di Yas Marina resterà in un certo senso nella storia per la presenza di tre gare, una più rispetto ai fine settimana 'ordinari' per il recupero della seconda gara in Qatar che ha dimesso temporanemente in ballo il titolo della Pulling.