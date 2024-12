Quello che comincia male, finisce bene. In Spagna diciamo così... Sainz oggi deve vincere e può farlo, lo meriterebbe. Poi bisogna sperare che i pianei siano allineati anche per Leclerc. McLaren ha il Mondiale nelle sue mani, ma attenzione a una Ferrari che sarà veloce. Guarda il video. Il GP di Abu Dhabi è live alle 14 su Sky in streaming su NOW

