Charles Leclerc deluso dopo il 3° posto, arrivato dopo una rimonta strepitosa: "Partivamo troppo indietro per fare qualcosa di meglio di quello che abbiamo ottenuto. Fa male, abbiamo mancato di poco il nostro obiettivo, le abbiamo provate tutte ma non è bastato. 2025? Spero davvero di poter lottare. La seconda parte della stagione è stata molto buona. Lewis in Ferrari? Sarà speciale correre al suo fianco". Guarda il video.

