Stella: "Abbiamo costruito una mentalità vincente"

Un grandissimo successo anche in parte italiano la vittoria della McLaren nel Mondiale Costruttori, con il team principal Andrea Stella: "Sia McLaren che Ferrari meritavano di vincere. Nel corso degli anni noi abbiamo costruito una mentalità vincente". E scherzando: "Lo avevo detto che non mi fidavo di Leclerc che partiva ultimo". E Alonso, che aveva perso il titolo nel 2010, lo fa emozionare... Guarda il video. Il Mondiale nel 2025 live su Sky in streaming su NOW

ANDREA STELLA: LA STORIA DELL'INGEGNERE ITALIANO