Incassa un'altra penalità di 10'' (per il contatto al via con Piastri) e via radio si scatena contro i commissari: "Stupidi idioti". Per lui anche 2 punti sulla licenza di guida: ora è a 8 su 12 e fino a giugno potrà recuperare e rischia una gara di squalifica. Lui: "Arrivo a 12 per quando nasce il bambino, così vado in congedo di paternità". ll Mondiale torna a marzo, ma martedì 10 dicembre ci sono i test da seguire in diretta su Skysport.it

Max Verstappen attacca via radio ai commissari dopo la penalità di 10'' (non la prima della stagione appena conclusa) ad Abu Dhabi per il contatto con Piastri. "Stupidi idioti", tuona il campione del mondo olandese, che ha beccato anche due punti sulla licenza di guida e ora rischia anche una gara di squalifica. Max infatti adesso è a 8 su 12 e fino al prossimo giugno non potrà recuperare. Lui però ironizza e in vista del lieto annuncio dato qualche giorno fa dice: "Arrivo a 12 per quando nasce il bambino, così vado in congedo di paternità...". L'ultima squalifica in tal senso è toccata a Kevin Magnussen che non ha partecipato alla gara di Baku.