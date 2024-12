Ferrari o McLaren: oggi si assegna il Costruttori

Si va in pista per l'ultima gara del Mondiale 2024 che assegnerà il titolo Costruttori: McLaren favorita dalla classifica e dalla prima fila, Ferrari chiamata alla rimonta. Sainz è terzo, ma Leclerc scatta dall'ultima fila in griglia. Una domenica assolutamente da non perdere in diretta su Sky in streaming su NOW

Prima fila tutta McLaren ad Abu Dhabi per l'ultimo Gran Premio del Mondiale 2024 e che deciderà a chi andrà il titolo Costruttori: pole di Norris davanti a Piastri, con Sainz e Hulkenberg in 2^ fila. Poi Verstappen e Gasly. Leclerc, reduce da due giornate da incubo, scatterà in ultima fila (19° davanti a Colapinto) a causa della penalità di 10 posizioni per la sostituzione della batteria (penalità anche per Hulkenberg e le Williams). Una strada tutta in salita per la Rossa che però, forte di un passo gara finora sempre incoraggiante, proverà a giocarsela fino alla fine per portare nella bacheca di Maranello un titolo che manca dal 2008. Ce la metterà tutta anche Sainz, all'ultima apparizione con la Ferrari prima di lasciare il posto a Hamilton. Quest'ultimo, dopo una qualifica da dimenticare, dovrà trovare il modo per chiudere al meglio i suoi 12 anni d'amore con Mercedes. Sarà una gara d'addio anche per altri piloti, dalla Haas alla Sauber, ma già dalla prossima settimana per molti avrà inizio la nuova avventura tra filming day (9 dicembre) e test post season (10 dicembre).