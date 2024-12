Alla notizia dell'ingaggio di Hamilton, fa seguito la risposta sui social da parte dello stesso Sainz: "Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento". Come ha ammesso Sainz, a pochi giorni dall'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi: "La sensazione di quella telefonata a fine gennaio in cui mi è stato detto che non sarei rimasto in Ferrari e che pensavo non sarebbe arrivata mai, quello è stato il momento più basso dell'anno". Così inizia la stagione 2024 in Ferrari (l'ultima) di Carlos Sainz junior, che diventa a tutti gli effetti un pilota "separato in casa"