Bearman: "Spero di poter tornare in Ferrari"

Ollie Bearman si appresta a vivere un 2025 che lo proietterà come pilota titolare alla Haas: "Non vedo l'ora di affrontare le sfide che mi aspetteranno e di misurarmi finalmente con alcuni dei migliori al mondo. Non aspetto altro". E sulla Ferrari: "Crescere con loro è stato un orgoglio, non vedo l'ora di poter tornare"

Ollie Bearman è pronto per il 'secondo' debutto in Formula 1. Dopo i tre GP corsi in questo 2025 e i 7 punti messi in bacheca, il britannico classe 2005 della Ferrari Driver Academy correrà il prossimo anno per la Haas. Il suo esordio assoluto arrivò a sorpresa in Arabia, sulla Ferrari di un Sainz operato d'appendicite: "Non ho avuto molto tempo per innervosirmi perché ero impegnato a imparare il più possibile, ma direi che è stato piuttosto scioccante quello che ho provato in quel momento - ha detto alla 'Gazzetta dello Sport' -. Quello che è successo ha accelerato il processo e mi ha dato la possibilità di mostrare di cosa ero capace".