Tra Sergio Perez e la Red Bull è finita. Il pilota messicano ha annunciato il divorzio dal team prima con un messaggio sui social e poi con un comunicato ; un addio che era nell'aria e confermato successivamente anche dalla scuderia di Milton Keynes: "Dopo quattro stagioni incredibili insieme, Oracle Red Bull Racing e Sergio Perez hanno raggiunto un accordo per separarsi. Durante questo periodo Checo ha svolto un ruolo cruciale nell'assicurare molteplici vittorie di Gran Premio, innumerevoli podi e due campionati del mondo costruttori, contribuendo in modo significativo dall'era di maggior successo del team in Formula 1". Perez paga le ultime due annate in cui i risultati sono stati scarsi e il gap dal compagno di squadra Verstappen è apparso abissale. Quanto al sedile lasciato da Perez, il nome del probabile successore è (da tempo) quello di Liam Lawson.

Perez: "Farò sempre tesoro del successo raggiunto assieme"

"Guidare per Red Bull è stata un'esperienza indimenticabile e farò sempre tesoro del successo che abbiamo raggiunto insieme - si legge nel comunicato di Perez - Abbiamo battuto i record, raggiunto traguardi notevoli e ho avuto il privilegio di incontrare così tante persone incredibili lungo la strada. Un grande ringraziamento a tutte le persone del team: dai manager agli ingegneri, i meccanici, il catering e l'hospitality la cucina il marketing e le comunicazioni, così come a tutti a Milton Keynes. Auguro il meglio per il futuro. E' stato anche un onore correre al fianco di Max come compagno di squadra in tutti questi anni e condividere il nostro successo. Un ringraziamento speciale ai fan di tutto il mondo, e in particolare ai fan messicani, per il vostro incrollabile supporto ogni giorno. Ci rivedremo presto. E ricorda: non mollare mai".