Stando a quanto dichiarato da Roberto Chinchero su Motorsport.com l'argentino, che ha corso le ultime nove gare dello scorso mondiale in sostituzione di Logan Sargeant e che nel 2025 sarà terzo pilota della Williams, sarebbe finito nel mirino di Alpine e Flavio Briatore, visto che per adesso Jack Doohan parrebbe essere confermato solo per le prime quattro o cinque gare. Tra le ipotesi, quelle di un prestito per permettergli di correre

Nove gare, cinque punti messi a segno nelle prime quattro e un interesse verso di sè che, nonostante qualche difficoltà nel finale di stagione 2024 è ancora molto forte. Franco Colapinto aveva iniziato la propria stagione in Formula 2, difendendo i colori della Williams di cui vestiva i panni di 'pilota junior' salvo poi essere chiamato a sostituire l'americano Logan Sargeant a partire dal Gran Premio d'Italia. Un esordio positivo, impressionando colleghi e addetti ai lavori quanto a velocità e rapidità di adattamento alle vetture di Formula 1, peraltro conquistando i punti già alla sua seconda gara, a Baku. Prestazioni che si sono poi ripetute, con l'argentino che si è ritrovato subito al centro del mercato piloti nonostante qualche colpo accusato nel finale di stagione. Vista l'impossibilità di Williams a schierarlo al via del prossimo mondiale, con i due sedili occupati da Alex Albon e Carlos Sainz, sul giovane è piombata la famiglia Red Bull che, nonostante l'interesse mostrato, ha deciso di puntare su Isack Hadjar come successore di Liam Lawson in Racing Bulls, con il neo-zelandese invece promosso al fianco di Max Verstappen. Una mossa che di fatto ha lasciato Colapinto 'in panchina', ma che non ha scemato l'interesse verso il pilota, che peraltro gode di numerosi finanziatori e che, stando ai numerosi rumours circolati nell'ultimo periodo in Sudamerica, potrebbe essere finito nel mirino di Alpine e Flavio Briatore.