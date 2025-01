Ferrari, effetto Hamilton: il racconto sui social dal suo arrivo a oggi

L'attesa è finita. Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 gennaio, Lewis Hamilton debutterà sulla Ferrari. Il 7 volte campione del mondo girerà sulla pista di Fiorano e lo farà per la sua prima volta alla guida di una monoposto (non quella di questa stagione) rossa. Un arrivo tanto atteso e vissuto anche sui social. Riviviamo dunque tutte le tappe condivise sui social dalla stessa Ferrari e come la Scuderia di Maranello si è preparata ad accogliere il britannico

HAMILTON, IL DEBUTTO SULLA FERRARI LIVE