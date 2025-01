Dopo i primi giri a Fiorano con il debutto di Lewis Hamilton sulla Rossa, si torna n pista ma stavolta a Barcellona per completare i Km messi a dispostone nell'ambito dei Tpc ovvero Testing Previous Cars. In Catalogna, dal 28 al 30 gennaio, gireranno sia il britannico che Charles Leclerc sulla SF-23. Tre giornate di avvicinamento alla nuova stagione che potrete seguire attraverso gli aggiornamenti con il nostro liveblog

La Ferrari da Fiorano a Barcellona. Altra tappa di avvicinamento alla prossima stagione per la Scuderia di Maranello che è in Catalogna per completare il programma di dei test Tpc cominciato la scorsa settimana sul tracciato di casa e che ha segnato anche il debutto di Lewis Hamilton sulla Rossa. A Barcellona sono in programma dal 28 al 30 gennaio tre giornate di Testing Previous Cars che vedranno in pista sia il britannico che Charles Leclerc. Come a Fiorano, i due piloti gireranno sulla SF-23.