Tuta e casco rosso per l'esordio di Lewis in Ferrari, tra i pastori di terracotta di via San Gregorio Armeno, la strada delle botteghe del presepe. Dopo i primi giri in pista a Fiorano e quelli dei test a Barcellona, il 7 volte campione di F1 è virtualmente "volato" sul banchetto del laboratorio dell'artigiano Genny Di Virgilio dove, fatti gli ultimi ritocchi inclusi gli immancabili anelli ed orecchini, ha preso posto nello scaffale dei 'Pastori vip'

