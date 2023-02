3/10 ©Motorsport.com

L'ASFALTO - È molto abrasivo l'asfalto di Sakhir. Qui occorrono una buona trazione in uscita di curva e velocità di punta adeguate per affrontare i rettilinei. Come conseguenza di ciò, le monoposto usano un carico aerodinamico medio, ma basta anche un po’ di vento per creare problemi di stabilità in frenata e l’entrata in curva. Quanto al vento, qui soffia abbastanza spesso e per questo weekend sono attesa raffiche "importanti" sia venerdì che sabato.