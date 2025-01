Il pilota britannico in un'intervista rilasciata alla newsletter 'Get Hired' su LinkedIN: "Chiamatelo istinto o sensazione viscerale, ma sapevo che firmare con la Ferrari era la mossa giusta per me e che mi avrebbe dato la sfida di cui avevo bisogno. Ogni nuova opportunità è un atto di fede" FERRARI, TEST A BARCELLONA: LA SECONDA GIORNATA LIVE

"Chiamatelo istinto o sensazione viscerale, ma sapevo che firmare con la Ferrari era la mossa giusta per me e che mi avrebbe dato la sfida di cui avevo bisogno". Così Lewsi Hamilton sul suo passaggio dalla Mercedes alla Scuderia di Maranello, dichiarazioni rilasciate in un'intervista per la newsletter 'Get Hired' su LinkedIN. "si dice pronto a sfruttare ogni singolo giorno per migliorare e rendere la monoposto più competitiva. "Sei costretto a evolverti costantemente, a non fermarti a quello che hai mostrato l’anno precedente, ma a puntare sempre oltre”, ha aggunto il britannico, spiegando il suo modo di pensare e di agire in pista come nella vita di tutti i giorni. Da Lewis anhe un messaggio che riguarda sì la sua scelta, ma che è applicabile a chiunque e in qualsiasi circostanza: "Non possiamo prevedere il futuro con certezza, ma ogni nuova opportunità è un vero atto di fede".