Ferrari, incidente per Hamilton a Barcellona

Incidente per Lewis Hamilton nella seconda giornata di Tpc, test privati che la Ferrari sta effettuando a Barcellona. Il pilota britannico ha perso il controllo della SF-23 (la monoposto utilizzabile in queste prove secondo il regolamento) nella parte finale del tracciato ed è finito contro le barriere. Per lui nessuna conseguenza, mentre la vettura avrebbe riportato danni sia alle componenti aerodinamiche che alle sospensioni. Per il team sarà da capire il motivo che ha determinato l'incidente. Nella seconda parte della giornata, invece, toccherà a Leclerc andare in pista. Domani il Day-3, con i titolari che dovrebbero lasciare il posto a Giovinazzi e Beganovic, mentre il 3 e 4 febbraio si tornerà a girare qui per altri test, quelli Pirelli.