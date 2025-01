Nella lunga (ma non troppo) attesa per l’inizio del Mondiale 2025, non ci sono solo i primi giri in pista dei piloti, ma anche le loro sensazioni in vista del primo weekend di gara a Melbourne dal 14 al 16 marzo. Sensazioni che possono essere un importante indicatore per chi ambisce a fare un grande salto in avanti come la Ferrari. In tal senso hanno un notevole peso le parole di Charles Leclerc riportate da racingnews365.com prima dei test privati di Barcellona. "Sono molto fiducioso perché stiamo facendo tutto bene in questo momento e, come squadra, siamo molto più solidi". Una solidità costruita sotto la regia di Fred Vasseur, certificata dalla crescita di Leclerc e, nelle speranze di scuderia e tifosi, destinata a crescere con l’avvento di Hamilton. Il monegasco, come ovvio che sia, ha anche spiegato che ad oggi è difficile fare previsioni e che la "La Formula 1 è uno sport relativo e possiamo sapere cosa facciamo solo da noi stessi. Non sappiamo se la Red Bull o la McLaren hanno trovato qualcosa di molto speciale per la vettura di quest'anno. Quindi è molto difficile dire qualcosa al riguardo. Ci concentriamo solo su noi stessi e cerchiamo di fare il miglior lavoro possibile".