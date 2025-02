Lewis Hamilton e Charles Leclerc erano presenti a Maranello per una giornata di lavoro in vista della nuova stagione. Il sette volte campione del mondo si è presentato ai dipendenti del Reparto Corse del Cavallino leggendo un testo scritto sul telefonino e parlando in italiano: "Grazie per il benvenuto, è un sogno essere qui. Sono felice della nuova avventura", ha detto il 'Sir'. Guarda il video in basso.

