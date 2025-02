Red Bull, Verstappen presenta "On The Limit"

Red Bull e Max Verstappen hanno presentato la nuova collezione di abbigliamento "On The Limit", il replica kit della squadra. C'è ancora da attendere invece per i nuovi colori del 2025, che saranno svelati durante l'evento di Londra in cui si presenteranno tutte le scuderie al via del prossimo mondiale

Red Bull e Max Verstappen hanno svelato la nuova collezione di abbigliamento replica "On The Limit", formata da polo a maniche corte, felpe con cappuccio e, novità assoluta per il 2025, la Replica Bomber Jacket. Per ora solo abbigliamento "casual", in attesa di vedere le nuove tute e la nuova livrea che scenderà in pista nel corso della prossima stagione. Come confermato dalla squadra attraverso un post pubblicato sui propri canali social, i colori saranno svelati nel corso di F175, la presentazione organizzata da Liberty Media alla O2 Arena di Londra in programma per il 18 febbraio.