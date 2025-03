Lewis Hamilton analizza l'8° posto nelle qualifiche di Melbourne con quasi 7 decimi dalle McLaren: "Abbiamo fatto progressi nel weekend, sono stato lontano in alcune zone perché questa monoposto è diversa dalla Mercedes e mi serve costruire la fiducia. Ma sono vicino a Charles, anche se siamo più lontani rispetto alle aspettative. Nel Q3 abbiamo faticato, ma c'è margine di crescita". Guarda il video. Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE