A Melbourne, Feature Race della Formula 2, sulla distanza di poco più di 174 km, per un totale di 33 giri da percorrere. Archiviata la Gara Sprint, vinta da Durksen (Aix), davanti a Fornaroli (Invicta) e Browning (Hitech) e archiviate tutte le questioni extra sportive della viglia (il ‘giallo’ delle macchine già strumentate, le multe ai team, le panilità -rimaste- ai piloti, la punizione ai prossimi test e pure la penalizzazione di tre posti in griglia inflitta a Minì per un impeding in qualifica), le monoposto sono tornate a schierarsi sulla griglia, sottoposte all’incubo pioggia né più né meno di quanto non fosse già accaduto alle vetture della Formula 3. Davanti a tutti il pole-sitter Martins (ART), con Verschoor (MP, team al suo trentesimo anno di attività), dietro Stanek (Invicta) e Minì (Prema).



Fornaroli (Invicta) pronto a scattare dalla ottava piazzola, preceduto di poco dal primo leader di stagione, il paraguayano Durksen (AIX). Ritardo nella procedura di partenza per un ritardo di messa a punto della monoposto di Verschoor, costretto a scegliere fra un drive through e una partenza dalla pit lane. Le condizioni meteorologiche tuttavia non migliorano e poco dopo l’avvio del primo giro dietro alla macchina di sicurezza viene immediatamente esposta la bandiera rossa e tutte le monoposto vengono richiamate in pit lane. Previsioni di pioggia e vento forti per almeno un’altra mezz’ora. Dopo un buon quarto d’ora viene comunicato l’annuncio di un nuovo giro di formazione dopo cinque minuti, anche se le condizioni esterne e della pista in realtà non sembrano essere migliorate più di tanto. Ci si aspetta che in dieci minuti la perturbazione possa spostarsi. Va intanto una delle vetture della Direzione Corsa a verificare il tracciato e dopo poche curve viene ritardata nuovamente la partenza di altri diciotto minuti.



Tutti equipaggiati con gomme rain, prevista una formation lap dietro alla Safety Car, pioggia battente insidiosa e copiosa che non sembra volersi attenuare. Dopo una lunga attesa, finalmente le monoposto rientrano ordinatamente in pista e iniziano il primo giro di formazione, che è anche un giro della verità sulle effettive condizioni del tracciato. La visibilità lascia a desiderare, i piloti effettuano la prima tornata con molta attenzione. Previsti solo ventiquattro minuti di corsa e pit stop obbligatorio, ma solo dopo il settimo giro, per montare una nuova rain ‘fredda’. Il treno dei piloti cerca di scavare un solco asciutto alle spalle della Safety Car, anche se non è facile creare il binario. Continua a piovere. E con più intensità.



A sedici minuti dal termine c’è ancora la Safety Car davanti. E viene esposta ancora la bandiera rossa. Se l’idea della Direzione Corsa era smarcare la gara facendo almeno due giri validi, è tramontata con il passare dei giri. Gara cancellata. Una lunga attesa per nulla, ma premiata la scelta -coraggiosa- di prudenza, da parte degli organizzatori. Resta leader a questo punto Durksen (AIX) con 10 punti, davanti a Fornaroli (8) e Browning (6), almeno al Bahrain, in programma dall’11 aprile prossimo.