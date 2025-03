E' piovuto e parecchio nella notte a Melbourne, quindi gara lunga di Formula 3 sul bagnato e su un tracciato viscido e poco affidabile per la stabilità delle monoposto. Ventitré giri da percorrere, per una distanza complessiva di poco più di 121 chilometri. Giri di formazione dietro la Safety Car per prendere confidenza con il fondo sdrucciolevole ed evitare di incorrere in soverchi problemi. Attesa per la prima fila tutta Trident e il riscatto del pole-sitter Rafel Càmara e per la gara che dovrà fare, in rimonta dalla sesta fila, il messicano Ramos, primo vincitore della stagione, nella gara sprint di ieri. Rolling Start: quattro giri dietro la Safety Car, dunque, e poi partenza lanciata per ridurre i problemi di scarsa visibilità e di stalli alla partenza. Al via Càmara prende subito un discreto margine.



Venti i giri di gara effettiva da ultimare. A due terzi della prima tornata vanno fuori nell’erba Tsolov e Voisin dopo un contatto in curva 10. Rientra la Safety Car. Si riparte al sesto giro, con la minaccia di pioggia incombente. Dopo poche curve fa aquaplaning e perde sei posizioni Ramos, che -spinto da Dufek fuori dal cordolo- scivola in diciottesima piazza. In fondo va in 360°, ma senza conseguenze Lacorte. Davanti prova ad andare via Càmara. Per molti è difficile trovare il ritmo e rimanere anche stabili in pista. Il battistrada ha messo 3”4 fra sé e il compagno di scuderia Stromsted. Poi, terzo è Nael. All’undicesimo giro contatto Giusti-Zagazeta, ne fa le spese il francese. Ma anche Zagazeta ne esce male, penalizzato di 10''.



Al tredicesimo giro Ho va sul cordolo e perde la macchina, finendo contro il muro. Rientra la Safety Car, in concomitanza con l’arrivo della pioggia battente e a due giri dal termine viene esposta la bandiera rossa. Una scelta di prudenza da parte della Direzione Corse, che non ha voluto correre rischi superflui. Memore forse di quanto accadde a Spa-Franchorchamps nel 2023, quando una bandiera verde ridata a un giro dal termine poi alla fine costò la vita -in un fatale incidente- al 18enne olandese Dilano van’t Hoff, impegnato in una gara di F3 Regional. Gara stoppata al 18° giro dunque e vittoria che va al brasiliano Rafael Càmara (Trident) -che porta via anche il punto addizionale del giro veloce, davanti al compagno di scuderia, il danese Noah Stroemsted e al francese Theophile Nael (Van Amersfoort).



Un primo e secondo posto al debutto, gran bel successo per la squadra italiana di Maurizio Salvadori, completato dal sesto posto di Charlie Wurz. Gara difficile invece per i piloti italiani, molto condizionata dalle qualifiche e dal meteo: Lacorte 24°, Badoer 26° e Marinangeli 27°. Il primo leader stagionale è dunque proprio Càmara con 28 punti, davanti a Nael (19) e al russo di bandiera italiana Nikita Bedrin (17). La Formula 3 tornerà in Bahrain l’11 aprile prossimo.