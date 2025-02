impatico post sui social della F1 che ha pubblicato il fac-simile di una 'giustificazione' per chi non vuole perdere l'evento con la presentazione delle livree a Londra. "Hai bisogno di non avere distrazioni per il nostro storico evento di lancio della stagione? Ci pensiamo noi…". Solo un gioco che però serve a spiegare la grande attesa. L'appuntamento della O2 Arena di Londra è in diretta dalle 20.30 su Sky e in live streaming su Skysport.it

'F1 75', LIVREE E NUOVA FERRARI IN DIRETTA SU SKY E IN LIVE STREAMING