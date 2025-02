Il pilota della Ferrari dopo la prima giornata di prove: "È troppo presto per capire davvero i valori assoluti, ma tutto sembra procedere per il verso giusto e come squadra stiamo lavorando sul modo migliore per ottimizzare ogni discesa in pista. C'è ancora molto da fare nei prossimi giorni per completare il nostro programma". La diretta dei test è sul 207 di Sky, così come tutti i Gran Premi della stagione 2025 saranno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

F1, DAY-1 TEST IN BAHRAIN: CRONACA E TEMPI