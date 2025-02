L'episodio nel corso della terza e ultima giornata a Sakhir. Il cofano della monoposto statunitense guidata da Bearman salta, a dimostrazione della pressione che c'è all'interno della carrozzeria. Ivan Capelli: "L'aerodinamica oggi non è solo quello che vediamo all'esterno, ma è anche quello che passa internamente e crea una pressione tale per cui ad alata velocità, se non ben fissato, il cofano esplode. Day-3 live su Sky, in streaming su NOW e anche in live streaming su Skysport.it

VIDEO - TEST IN LIVE STREAMING