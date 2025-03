Ancora oggi ultimo pilota italiano ad aver vinto un Gran Premio di Formula 1, Fisichella arrivò alla 'Rossa' nel 2009 come sostituto dell'infortunato Felipe Massa. Da lì, non ha più cambiato colori, perché "Ferrari è il marchio più importante del mondo". Dai kart alla Formula 1, da test driver a vincitore della 24 ore di Le Mans, una carriera lunghissima con ancora tante pagine da scrivere. L'intervista in esclusiva per Sky Sport