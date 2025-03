E' finita ancor prima di iniziare la gara di Isack Hadjar, con il rookie di casa Racing Bulls costretto al ritiro dopo aver perso il controllo della sua monoposto nel corso del giro di ricognizione a Melbourne. Disperato, il primo a consolarlo sulla via dei box è Anthony Hamilton, papà di Sir Lewis, da sempre l'idolo del giovane francese. Il Mondiale torna la prossima settimana in Cina, live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS DELLA GARA