Da sedicesimo a quinto. Si è conclusa nel migliore dei modi la prima gara di Kimi Antonelli in Formula 1: il 18enne italiano ha sfruttato al massimo le opportunità fornite dalla pioggia, protagonista per tutta la durata del GP. Al traguardo è quarto, poi quinto per penalità, e diventa il secondo pilota più giovane a conquistare i punti all'esordio dopo Verstappen. Ma non solo... Il Mondiale torna la prossima settimana in Cina, live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS