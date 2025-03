Charles Leclerc analizza il deludente 8° posto nel primo GP dell'anno a Melbourne: "E' stata una gara difficile, dobbiamo lavorare e migliorare. Abbiamo fatto più fatica con queste condizioni e ci stiamo concentrando su queste aree. L'errore maggiore è stato il mio uscendo dalla 11, ho perso tante posizioni. Mi aspettavo molto meglio, sono deluso ma in Cina possiamo rifarsi. E' importante reagire e guardare avanti". Guarda il video. Il GP Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS