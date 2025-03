La F1 Academy continua a cambiare pelle anche se l'obiettivo è sempre lo stesso: lanciare i migliori talenti femminili per riportare una donna in F1. La terza stagione del campionato femminile inizia con tante novità: intanto mezza griglia è cambiata, in virtù della regola che consente di disputare massimo due anni in questa categoria; le macchine in pista sono aumentate, da 15 a 18, con l'approdo di un altro team, l'Hitech di proprietà del team principal Alpine Oliver Oakes; infine cambia il format, con gara1 che si disputerà a griglia invertita. Confermata invece la scelta introdotta l’anno scorso, quella di far correre 10 protagoniste con le livree dei team di F1.