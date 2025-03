Lewis Hamilton conquista la sua prima pole in carriera con la Ferrari nelle qualifiche Sprint di Shanghai. In prima fila anche Verstappen, poi Piastri e Leclerc con la seconda Rossa. Più staccato Norris, solo 6° subito davanti ad Antonelli. Ultimo Lawson con la Red Bull. Ecco la griglia di partenza: tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT