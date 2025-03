La prima in Rosso e la prima della Rossa. Lewis Hamilton conquista la prima Sprint della sua carriera, la prima della stagione e la prima in Ferrari: per lui 10 e lode. Il peggiore di oggi è quello che non ti aspetti, il vincitore a Melbourne: Lando Norris. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPRINT RACE CINA: HIGHLIGHTS